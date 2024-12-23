Ему минимум 7 лет: в Defense Express показали фото обломков "Орешника"
Исследования обломков российского "Орешника" показали, что российский диктатор Владимир Путин врал, что это какая-то новейшая разработка РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Как пишет издание, на одной из деталей "Орешника" был найден серийный номер и дата производства - 12 апреля 2017 года. Именно это свидетельствует о том, что ракета, которой ударили по Днепру 21 ноября, была собрана примерно в 2017-2018 годах. Вероятно, с тех пор она лежала где-то на складе. Соответствующее фото Defense Express получил из собственных источников.
В Defense Express отметили, что в 2017 году Россия имела планы начать серийное производство РС-26 "Рубеж", в котором и видят настоящее название "Орешника". Однако позже россияне якобы решили отменить поставки РС-26 на вооружение. Это может свидетельствовать и о том, что разработку "Орешника" начали значительно раньше, потому что 2017 год - это год производства конкретной детали. А вот начерчивать эту ракету очевидно начали еще в начале 2010-х годов, если не раньше.
Интересен и индекс детали - "ЭФИТ 302811.002". Название "ЭФИТ" напрямую связано с российским ракетно-космическим предприятием НПЦАП, который входит в "Роскосмос". Предприятие занимается системами управления для ракетных комплексов: "Зенит", "Протон-М", разгонных блоков "Фрегат". В частности для ракеты "Зенит" система имеет индекс "ЭФИТ 377513.008", а для разгонного блока "Фрегат" - "ЭФИТ.378111.003".
Это указывает на то, что НПЦАП отвечает и за поставки к аппаратуре управления к "Орешнику". Учитывая то, что анализ обломков ракеты, которой РФ нанесла удар продолжаются, вполне возможно ожидать и другие довольно интересные результаты исследований.
Что известно об "Орешнике"
Напомним, что 21 ноября Россия запустила ракету "Орешник" по городу Днепр. Тогда Путин признал, что таким образом РФ провела испытания этого типа вооружения.
Добавим, что украинская разведка раскрыла детали о новой ракете россиян. Подробности - в материале РБК-Украина.
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