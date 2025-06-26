Сибіга закликав ООН обмежити право вето щодо геноциду та воєнних злочинів

"80 років тому було підписано Статут ООН, щоб забезпечити мир і гідність для всіх. Щоб гарантувати, що жодна нація не постраждає від неспровокованої агресії", - нагадав глава МЗС.

Він підкреслив, що Україна стояла біля витоків Організації Об’єднаних Націй, а сьогодні захищає її основи на передовій - через опір, дипломатію та рішучість народу.

Сибіга наголосив, що війна Росії - це не лише напад на Україну, а й пряма атака на принципи, на яких побудована система міжнародної безпеки.

"Кордон України - це кордон міжнародного права", - заявив він.

Сибіга підкреслив, що Статут ООН не зруйновано, але його зраджують. І перш за все - Росія, яка, попри грубі порушення міжнародного права, досі займає постійне місце в Раді безпеки ООН.

"У цю річницю ми не святкуємо. Ми закликаємо всі миролюбні держави-члени ООН захищати Статут не словами, а діями", - наголосив міністр.

Україна як країна-засновник Організації виступає за реформу ООН. Однією з головних змін має стати обмеження права вето у випадках агресії, геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

"Міжнародне право має бути законом, а не декларацією", - резюмував Сибіга.