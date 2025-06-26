Сибіга закликав ООН обмежити право вето щодо геноциду та воєнних злочинів

У 80-ту річницю підписання Статуту ООН міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світову спільноту не обмежуватися деклараціями, а захищати міжнародне право конкретними діями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сибігі, яку він зробив в соцмережі Х.
"80 років тому було підписано Статут ООН, щоб забезпечити мир і гідність для всіх. Щоб гарантувати, що жодна нація не постраждає від неспровокованої агресії", - нагадав глава МЗС.
Він підкреслив, що Україна стояла біля витоків Організації Об’єднаних Націй, а сьогодні захищає її основи на передовій - через опір, дипломатію та рішучість народу.
Сибіга наголосив, що війна Росії - це не лише напад на Україну, а й пряма атака на принципи, на яких побудована система міжнародної безпеки.
"Кордон України - це кордон міжнародного права", - заявив він.
Сибіга підкреслив, що Статут ООН не зруйновано, але його зраджують. І перш за все - Росія, яка, попри грубі порушення міжнародного права, досі займає постійне місце в Раді безпеки ООН.
"У цю річницю ми не святкуємо. Ми закликаємо всі миролюбні держави-члени ООН захищати Статут не словами, а діями", - наголосив міністр.
Україна як країна-засновник Організації виступає за реформу ООН. Однією з головних змін має стати обмеження права вето у випадках агресії, геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності.
"Міжнародне право має бути законом, а не декларацією", - резюмував Сибіга.
Це міжнародний документ Організації Об’єднаних Націй, підписаний 26 червня 1945 року в Сан-Франциско та чинний з 24 жовтня того ж року. Його мета - забезпечення міжнародного миру і безпеки, розвиток дружніх відносин між державами, повага до прав людини та дотримання міжнародного права.
У документі закріплено ключові принципи: суверенна рівність держав, мирне вирішення конфліктів, заборона сили в міжнародних відносинах і невтручання у внутрішні справи країн. Україна є однією з держав-засновниць ООН і брала участь у підписанні Статуту. Він залишається основою сучасного міжнародного правопорядку.
РБК-Україна вже повідомляла, що Статут ООН не забороняє країні, яка обороняється від збройної агресії, “проєктувати силу” на територію ворога, якщо це відповідає міжнародному праву.
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