Йоганнес Бьо здобув третє "золото" на ЧС-2023 з біатлону, Тищенко фінішував у топ-15

Титулований скандинав виграв третю золоту нагороду в сольних виступах на планетарному форумі. На дистанції 20 кілометрів він фінішував першим із часом 49:57,5 хвилин.

Бьо-молодший припустився по одному промаху на другому та третьому вогневих рубежах. Як наслідок, проміжними лідерами стали його співвітчизник Легрейд і француз Фійон-Майє. Утім, висока швидкість і влучна стрільба в стійці дозволили Бьо вийти вперед із солідним гандикапом.

Зрештою, на фініші переможець "привіз" Легрейду понад 70 секунд відставання. Тим часом Фійон-Майє з промахом на останньому рубежі випав із призової трійки та фінішував четвертим. Натомість "бронза" дісталася шведу Самуельссону.

Найкращим серед українців став Артем Тищенко. Хоч на вогневих рубежах він відстрілявся влучно та в швидкості програв Бьо-молодшому понад 4 хвилини. Цього було достатньо лише для 12-го місця.

Чемпіонат світу, біатлонна індивідуальна гонка 20 км, чоловіки:

Йоганнес Бьо Стурла Гольм Легрейд (+1:10,7) Себастьян Самуельссон (+1:11,1)

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12. Артем Тищенко (+4:02,5)

39. Богдан Цимбал (+6:36,4)

40. Денис Насико (+6:37,0)

42. Антон Дудченко (+6:48,3)