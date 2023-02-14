UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Йоганнес Бьо здобув третє "золото" на ЧС-2023 з біатлону, Тищенко фінішував у топ-15

Фото: Йоганнес Бьо йде до статусу абсолютного чемпіона планети (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Черговим тріумфом норвежця Йоганнеса Бьо завершилася індивідуальна гонка на чемпіонаті світу з біатлону в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Титулований скандинав виграв третю золоту нагороду в сольних виступах на планетарному форумі. На дистанції 20 кілометрів він фінішував першим із часом 49:57,5 хвилин.

Бьо-молодший припустився по одному промаху на другому та третьому вогневих рубежах. Як наслідок, проміжними лідерами стали його співвітчизник Легрейд і француз Фійон-Майє. Утім, висока швидкість і влучна стрільба в стійці дозволили Бьо вийти вперед із солідним гандикапом.

Зрештою, на фініші переможець "привіз" Легрейду понад 70 секунд відставання. Тим часом Фійон-Майє з промахом на останньому рубежі випав із призової трійки та фінішував четвертим. Натомість "бронза" дісталася шведу Самуельссону.

Найкращим серед українців став Артем Тищенко. Хоч на вогневих рубежах він відстрілявся влучно та в швидкості програв Бьо-молодшому понад 4 хвилини. Цього було достатньо лише для 12-го місця.

Чемпіонат світу, біатлонна індивідуальна гонка 20 км, чоловіки:

  1. Йоганнес Бьо
  2. Стурла Гольм Легрейд (+1:10,7)
  3. Себастьян Самуельссон (+1:11,1)

...

12. Артем Тищенко (+4:02,5)

39. Богдан Цимбал (+6:36,4)

40. Денис Насико (+6:37,0)

42. Антон Дудченко (+6:48,3)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон