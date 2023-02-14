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Йоханнес Бе завоевал третье "золото" на ЧМ-2023 по биатлону, Тищенко финишировал в топ-15

Фото: Йоханнес Бе идет к статусу абсолютного чемпиона планеты (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Очередным триумфом норвежца Йоханнеса Бе завершилась индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Титулованный скандинав выиграл третью золотую награду в сольных выступлениях на планетарном форуме. На дистанции 20 километров он финишировал первым со временем 49:57,5 минут.

Бе-младший по разу промахнулся на втором и третьем огневых рубежах. Как следствие, промежуточными лидерами стали его соотечественник Легрейд и француз Фийон-Майе. Впрочем, высокая скорость и точная стрельба в стойке позволили Бе выйти вперед с солидным гандикапом.

В конце концов, на финише победитель "привез" Легрейду свыше 70-ти секунд отставания. Тем временем Фийон-Майе с промахом на последнем рубеже выпал из призовой тройки и финишировал четвертым. В свою очередь "бронза" досталась шведу Самуэльссону.

Лучшим среди украинцев стал Артем Тищенко. Хотя на огневых рубежах он и отстрелялся метко, но в скорости проиграл Бе-младшему более четырех минут. Этого было достаточно лишь для 12-го места.

Чемпионат мира, биатлонная индивидуальная гонка 20 км, мужчины:

  1. Йоханнес Бе
  2. Стурла Хольм Легрейд (+1:10,7)
  3. Себастьян Самуэльссон (+1:11,1)


...

12. Артем Тищенко (+4:02,5)

39. Богдан Цымбал (+6:36,4)

40. Денис Насыко (+6:37,0)

42. Антон Дудченко (+6:48,3)

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