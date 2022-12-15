Йоганнес Бьо виграв спринт французького етапу Кубка світу з біатлону

29-річний скандинав із першим часом здолав 10-кілометрову дистанцію в Альпах. Норвежець не припустився жодного промаху та пройшов гонку за 22:52,2 хвилини.

Бьо випередив свого співвітчизника Легрейда. Той відстав на фініша понад 17 секунд, хоча під час стрільби не помилявся. Замкнув трійку призерів етапу німець Доль (+38,8 секунди).

Артем Прима став найкращим серед українців. Він точно стріляв, але ходом програв чимало та посів 18-те місце. Без промахів завершив гонку і Антон Дудченко (28-ма позиція). Гірші справи в Богдана Цимбала (44-те місце) та Віталія Мандзина (78-ме).

У суботу біатлоністи візьмуть участь у гонці переслідування. Натомість на неділю, 18 грудня, запланований масовий старт. Жінки розпочнуть змагання у п'ятницю.

Підсумки біатлонного спринту 10 км, чоловіки:

Йоганнес Бьо Стурла Голм Легрейд (+17,6) Бенедікт Доль (+38,8)

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18. Артем Прима (+1:35,4)

28. Антон Дудченко (+1:49,6)

44. Богдан Цимбал (+2:31,7)

78. Віталій Мандзин (+3:26,2)