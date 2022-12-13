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Олімпійська чемпіонка повернулася до біатлонної збірної України

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Ансі, Вівторок 13 грудня 2022 16:16
Олімпійська чемпіонка повернулася до біатлонної збірної України Фото: Юлія Джима поповнить лави збірної України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Федерація біатлону України заявила на третій етап Кубка світу 2022/23 досвідчену Юлію Джиму. Вона пропустила старт сезону через хворобу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал організації.

32-річна біатлоністка візьме участь у третьому етапі сезону в Ансі (Франція). На старт перегонів у фінському Контіолгаті та австрійському Гохфільцені вона не вийшла через коронавірус.

У заявці збірної України Джима замінить Олександру Меркушину. Юніорка дебютувала на дорослому рівні минулого тижня, пробігши спринт в Австрії (72-ге місце). Досвідчена спортсменка складе компанію Дар'ї Блашко, Анні Кривонос, Олені Білосюк та Анастасії Меркушиній.

У французькому Ансі етап розпочнеться 16 грудня зі спринту. У суботу, 17 грудня, жінки візьмуть участь у гонці переслідування. Завершиться тур масовим стартом у неділю.

Сезон 2022/23 наразі складається для українських біатлоністок невдало. Залікові бали після стартових гонок Кубка світу набрала лише Анастасія Меркушина (12 очок).

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