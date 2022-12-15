Йоганнес Бьо виграв спринт французького етапу Кубка світу з біатлону
Упевненою перемогою норвезького біатлоніста Йоганнеса Бьо завершилася стартова гонка 3-го етапу Кубка світу 2022/23 у французькому Ансі. Найкращий серед українців потрапив до топ-20.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
29-річний скандинав із першим часом здолав 10-кілометрову дистанцію в Альпах. Норвежець не припустився жодного промаху та пройшов гонку за 22:52,2 хвилини.
Бьо випередив свого співвітчизника Легрейда. Той відстав на фініша понад 17 секунд, хоча під час стрільби не помилявся. Замкнув трійку призерів етапу німець Доль (+38,8 секунди).
Артем Прима став найкращим серед українців. Він точно стріляв, але ходом програв чимало та посів 18-те місце. Без промахів завершив гонку і Антон Дудченко (28-ма позиція). Гірші справи в Богдана Цимбала (44-те місце) та Віталія Мандзина (78-ме).
У суботу біатлоністи візьмуть участь у гонці переслідування. Натомість на неділю, 18 грудня, запланований масовий старт. Жінки розпочнуть змагання у п'ятницю.
Підсумки біатлонного спринту 10 км, чоловіки:
- Йоганнес Бьо
- Стурла Голм Легрейд (+17,6)
- Бенедікт Доль (+38,8)
...
18. Артем Прима (+1:35,4)
28. Антон Дудченко (+1:49,6)
44. Богдан Цимбал (+2:31,7)
78. Віталій Мандзин (+3:26,2)
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