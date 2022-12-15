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Йоханнес Бе выиграл спринт французского этапа Кубка мира по биатлону

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Анси, Четверг 15 декабря 2022 16:52
Йоханнес Бе выиграл спринт французского этапа Кубка мира по биатлону Фото: Йоханнес Бе не имел равных на дистанции 10 км (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой норвежского биатлониста Йоханнеса Бе завершилась стартовая гонка 3-го этапа Кубка мира 2022/23 во французском Анси. Лучший среди украинцев попал в топ-20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

29-летний скандинав с первоым временем преодолел 10-километровую дистанцию в Альпах. Норвежец не допустил ни одного промаха и прошел гонку за 22:52,2 минуты.

Бе опередил своего соотечественника Легрейда. Тот отстал на финише более чем на 17 секунд, хотя во время стрельбы не ошибался. Замкнул тройку призеров этапа немец Доль (+38,8 секунды).

Артем Прима стал лучшим среди украинцев. Он точно стрелял, но ходом проиграл немало и занял 18-е место. Без промахов завершил гонку и Антон Дудченко (28-я позиция). Хуже дела у Богдана Цимбала (44-е место) и Виталия Мандзина (78-е).

В субботу биатлонисты примут участие в гонке преследования. В свою очередь на воскресенье, 18 декабря, запланирован массовый старт. Женщины начнут соревнования в пятницу.

Итоги биатлонного спринта 10 км, мужчины:

  1. Иоганнес Бе
  2. Стурла Холм Легрейд (+17,6)
  3. Бенедикт Доль (+38,8)

...

18. Артем Прима (+1:35,4)

28. Антон Дудченко (+1:49,6)

44. Богдан Цимбал (+2:31,7)

78. Виталий Мандзин (+3:26,2)

К слову, ранее Джима вернулась в состав сборной Украины после болезни.

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