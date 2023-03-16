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Чергова олімпійська мультичемпіонка оголосила про завершення кар'єри в біатлоні

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Осло, Четвер 16 березня 2023 10:29
Чергова олімпійська мультичемпіонка оголосила про завершення кар'єри в біатлоні Фото: Тіріль Екгофф на подіумі Олімпіади-2022 (facebook.com/TirilEckhoffOfficial)
Автор: Антон Федорців

Після Марте Рейселанн-Ольсбу та Деніз Германн-Вік про кінець професіональної кар'єри заявила норвезька біатлоністка Тіріль Екгофф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

32-річна скандинавка вирішила повісити на цвях гвинтівку та лижні палиці. На рівні Кубка світу вона провела 11 сезонів, а всю кампанію 2022/23 пропустила через наслідки коронавірусу.

"Тепер я покидаю біатлон. У березні торік я перемогла в двох гонках у Гольменколлені. Тоді я ще не знала, що вони стануть моїми останніми успіхами в статусі біатлоністки. Планувала продовжити", – зізналася Екгофф.

Водночас зіркова біатлоністка додала, що перебування поза туром упродовж останніх місяців зробило крок до завершення кар'єри природним. "Пишаюся своїми досягненнями та завжди буду з усмішкою оглядатися на свої біатлонні роки", – додала спортсменка.

Хто така Тіріль Екгофф

Уродженка норвезького Берума, дебютувала на найвищому рівні на етапі Кубка світу 2010/11 в Гольменколлені. Залікових балів у першому сезоні не набрала.

Першу індивідуальну перемогу здобула в шведському Естерсунді в грудні 2014 року (спринт). Загалом виграла 29 гонок, зокрема здобула 3 "золота" на чемпіонатах світу. Натомість на трьох поспіль Олімпійських іграх (2014, 2018, 2022) виборола одну срібну та три бронзові нагороди. Дві золоті олімпійські медалі виграла в складі збірної Норвегії у змішаній естафеті.

За підсумками сезону 2020/21 Екгофф виграла "Кришталевий глобус" – приз лідеру загального заліку Кубка світу. Також завершила той сезон першою у заліку спринтів і гонок переслідування.

До слова, раніше норвежка Рейселанн-Ольсбу анонсувала завершення кар'єри після нинішнього сезону.

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