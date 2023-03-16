ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Йоханнес Бе выиграл последний спринт сезона в биатлоне

Новина українською →
Хольменколлен, Четверг 16 марта 2023 17:48
Йоханнес Бе выиграл последний спринт сезона в биатлоне Фото: Йоханнес Бе выиграл 15 индивидуальных гонок в сезоне (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Пятнадцатым триумфом норвежского биатлониста Йоганнеса Бе в сезоне 2022/23 Кубка мира завершилась стартовая гонка этапа в норвежском Хольменколлене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Звездный скандинав выиграл первый старт в пригороде Осло. Он финишировал первым в 10-километровом спринте со временем 25:13,0 минут.

Бе-младший триумфовал, несмотря на один промах. Досрочный победитель сезона промахнулся в стойке. Компанию норвежцу на подиуме составили швед Понсилуома и немец Долль. Оба были точными на двух огневых рубежах, но отстали почти на полминуты.

Лучшим среди украинцев стал Богдан Цымбал. Как и Бе-младший, он промахнулся во время стрельбы стоя. Однако на трассе украинский биатлонист проиграл титулованному норвежскому биатлонисту более двух минут.

Другие украинцы вообще стреляли на похожем уровне, но ходом отстали еще значительнее. Худшим стал Денис Насыко. С всего одним промахом он отстал от победителя на три с четвертью минуты и финишировал в девятом десятке.

Итоги биатлонного спринта 10 км, мужчины:

  1. Йоханнес Бе
  2. Мартин Понсилуома (+23,9)
  3. Бенедикт Долль (+28,9)

...

44. Богдан Цымбал (+2:19,4)

51. Артем Прима (+2:28,7)

58. Антон Дудченко (+2:40,1)

71. Артем Тищенко (+2:58,9)

81. Денис Насыко (+3:15,5)

К слову, норвежка Экхофф объявила о завершении выступлений в профессиональном биатлоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кубок мира Биатлон
NEWS
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины