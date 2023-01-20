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Йоганнес Бьо тріумфував у спринті в Антгольці, українські біатлоністи поза топ-30

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Антгольц, П'ятниця 20 січня 2023 17:46
Йоганнес Бьо тріумфував у спринті в Антгольці, українські біатлоністи поза топ-30 Фото: Йоганнес Бьо виграв чергову гонку Кубка світу (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою п'ятиразового олімпійського чемпіона Йоганнеса Бьо завершилася перша індивідуальна гонка серед чоловіків на етапі Кубка світу з біатлону 2022/23 в Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Титулований норвежець переміг на десятикілометровій дистанції. Він здолав спринт за 22:44,1 хвилини.

Бьо навіть із одним промахом на понад півхвилини випередив найближчих конкурентів. Другим фінішував швед Понсілуома, який теж закінчив стрільбу з одним колом штрафу. Натомість бронзовий призер змагання – норвежець Легрейд – програв обом навіть без промахів.

Найкращим серед українців став Артем Прима. Він закрив усі 5 мішеней, стріляючи лежачи, а в стійці схибив лише одного разу. Український біатлоніст у фінальному протоколі опинився на 31-й сходинці. Також до гонки переслідування відібралися Антон Дудченко (1 промах) і Денис Насико (0).

Натомість найгірший результат у збірній України продемонстрував Артем Тищенко. Хоч він припустився лише одного промаху, але в швидкості програв вкрай багато. Його відставання від переможця склало понад 4 хвилини.

Підсумки біатлонного спринту 10 км, чоловіки:

  1. Йоганнес Бьо
  2. Мартін Понсілуома (+31,4)
  3. Стурла Гольм Легрейд (+37,3)

...

31. Артем Прима (+2:09,2)

41. Антон Дудченко (+2:28,0)

44. Денис Насико (+2:29,7)

56. Тарас Лесюк (+2:53,7)

85. Артем Тищенко (+4:06,6)

До слова, напередодні Вірер виграла біатлонний спринт в Антгольці серед жінок.

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