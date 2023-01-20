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Йоханнес Бе триумфовал в спринте в Антхольце, украинские биатлонисты вне топ-30

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Антхольц, Пятница 20 января 2023 17:46
Йоханнес Бе триумфовал в спринте в Антхольце, украинские биатлонисты вне топ-30 Фото: Йоханнес Бе выиграл очередную гонку Кубка мира (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бе завершилась первая индивидуальная гонка среди мужчин на этапе Кубка мира по биатлону 2022/23 в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Титулованный норвежец победил на десятикилометровой дистанции. Он одолел спринт за 22:44,1 минуты.

Бе даже с одним промахом на более чем полуминуты опередил ближайших конкурентов. Вторым финишировал швед Понсилуома, тоже закончивший стрельбу с одним кругом штрафа. Зато бронзовый призер соревнования – норвежец Легрейд – проиграл обоим даже без промахов.

Лучшим среди украинцев стал Артем Прима. Он закрыл все 5 мишеней, стреляя лежа, а в стойке промахнулся только однажды. Украинский биатлонист в финальном протоколе оказался на 31-й строчке. Также в гонку преследования отобрались Антон Дудченко (1 промах) и Денис Насыко (0).

В свою очередь худший результат у сборной Украины продемонстрировал Артем Тищенко. Хотя он допустил лишь один промах, но в скорости проиграл очень много. Его отставание от победителя составило свыше 4-х минут.

Итоги биатлонного спринта 10 км, мужчины:

  1. Йоханнес Бе
  2. Мартин Понсилуома (+31,4)
  3. Стурла Хольм Легрейд (+37,3)

...

31. Артем Прима (+2:09,2)

41. Антон Дудченко (+2:28,0)

44. Денис Насыко (+2:29,7)

56. Тарас Лесюк (+2:53,7)

85. Артем Тищенко (+4:06,6)

К слову, накануне Вирер выиграла биатлонный спринт в Антхольце среди женщин.

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