Йоханнес Бе триумфовал в спринте в Антхольце, украинские биатлонисты вне топ-30
Уверенной победой пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бе завершилась первая индивидуальная гонка среди мужчин на этапе Кубка мира по биатлону 2022/23 в Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Титулованный норвежец победил на десятикилометровой дистанции. Он одолел спринт за 22:44,1 минуты.
Бе даже с одним промахом на более чем полуминуты опередил ближайших конкурентов. Вторым финишировал швед Понсилуома, тоже закончивший стрельбу с одним кругом штрафа. Зато бронзовый призер соревнования – норвежец Легрейд – проиграл обоим даже без промахов.
Лучшим среди украинцев стал Артем Прима. Он закрыл все 5 мишеней, стреляя лежа, а в стойке промахнулся только однажды. Украинский биатлонист в финальном протоколе оказался на 31-й строчке. Также в гонку преследования отобрались Антон Дудченко (1 промах) и Денис Насыко (0).
В свою очередь худший результат у сборной Украины продемонстрировал Артем Тищенко. Хотя он допустил лишь один промах, но в скорости проиграл очень много. Его отставание от победителя составило свыше 4-х минут.
Итоги биатлонного спринта 10 км, мужчины:
- Йоханнес Бе
- Мартин Понсилуома (+31,4)
- Стурла Хольм Легрейд (+37,3)
...
31. Артем Прима (+2:09,2)
41. Антон Дудченко (+2:28,0)
44. Денис Насыко (+2:29,7)
56. Тарас Лесюк (+2:53,7)
85. Артем Тищенко (+4:06,6)
К слову, накануне Вирер выиграла биатлонный спринт в Антхольце среди женщин.
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