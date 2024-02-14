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Йоганнес Бьо тріумфував в індивідуальній гонці на ЧС-2024

Фото: Йоганнес Бьо лише одного разу схибив на дистанції (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо виграв першу золоту нагороду на чемпіонаті світу 2024 року в чеському Нове Место.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Титулований спортсмен із найкращим часом завершив змагання на "марафонській" дистанції 20 кілометрів. Він подолав гонку за 45:49,0 хвилин.

Бьо-молодший припустився лише одного промаху – на першому з чотирьох вогневих рубежів. Він майже на хвилину випередив старшого брата Тар'єя. Той теж лише одного разу схибив. Доповнив подіум німець Долль (1 постріл у "молоко").

Найкращим серед українців став Дудченко. Він пройшов без промахів три вогневі рубежі, але під час перших відвідин стрільбища закрив лише 3 мішені з п'яти. Зрештою, на фініші він програв Бьо-молодшому аж шість хвилин.

Підсумки біатлонної індивідуальної гонки 20 км на ЧС-2024, чоловіки:

  1. Йоганнес Бьо
  2. Тар'єй Бьо (+58,9)
  3. Бенедікт Долль (+1:53,3)

...

29. Антон Дудченко (+6:00,4)

62. Артем Прима (+8:34,2)

73. Тарас Лесюк (+10:03,6)

76. Денис Насико (+10:35,0)

До слова, напередодні Віттоцці виграла золоту медаль в індивідуальній гонці ЧС-2024.

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