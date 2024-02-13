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Віттоцці здобула "золото" ЧС-2024 в індивідуальній гонці, Дмитренко – в топ-10

Нове Место, Вівторок 13 лютого 2024 19:55
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Віттоцці здобула "золото" ЧС-2024 в індивідуальній гонці, Дмитренко – в топ-10 Фото: Ліза Віттоцці виграла першу золоту нагороду в Нове Место (facebook.com/VittozziLisa)
Автор: Антон Федорців

Італійська біатлоністка Ліза Віттоцці тріумфувала в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу 2024 року в чеському Нове Место. Українка Христина Дмитренко несподівано посіла 8-ме місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

29-річна спортсменка стала першою на "марафонській" дистанції на 15 кілометрів. Час переможниці на фініші склав 40:02,9 хвилин.

Віттоцці закрила всі 20 мішеней на чотирьох вогневих рубежах. Це вкупі з непоганою швидкістю дозволило італійці випередити німкеню Геттіх-Вальц, яка теж обійшлася без промахів. Натомість чемпіонка минулого сезону Кубка світу Сімон навіть зі штрафною хвилиною фінішувала на подіумі.

Найкращою серед українок стала Дмитренко. Вона жодного разу не схибила та зуміла фінішувати після визнаних фаворитів. Утім, лижною ходою програла Віттоцці дві хвилини з хвостиком.

Підсумки біатлонної індивідуальної гонки 15 км на ЧС-2024, жінки:

    1. Ліза Віттоцці
    2. Яніна Геттіх-Вальц (+20,5)
    3. Жулія Сімон (+29,6)

    ...

    8. Христина Дмитренко (+2:10,1)

    26. Анна Кривонос (+4:24,4)

    28. Анастасія Меркушина (+4:35,3)

    39. Юлія Джима (+5:22,1)

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