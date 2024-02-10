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Йоганнес Бьо програв співвітчизнику "золото" в спринті ЧС-2024

Нове Место, Субота 10 лютого 2024 19:35
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Йоганнес Бьо програв співвітчизнику "золото" в спринті ЧС-2024 Фото: Стурла Гольм Легрейд виборов золоту медаль у Чехії (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Норвезький біатлоніст Стурла Гольм Легрейд переміг у першій індивідуальній гонці серед чоловіків на чемпіонаті світу 2024 року в чеському Нове Место.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

26-річний скандинав тріумфував на десятикілометровій дистанції. Він здолав трасу з двома вогневими рубежами за 25:23.9 хвилин.

Легрейд уник промахів у спринті та зумів випередити всіх конкурентів-співвітчизників. Головним фаворитом був Бьо-молодший, але під час стрільби лежачи він одного разу поцілив у "молоко". Феноменальна швидкість дозволила боротися за перемогу, але на фініші він відстав на 3,5 секунд. Доповнив подіум Крістіансен.

Найкращим серед українців став Підручний. Він, як і Бьо-молодший, промахнувся лише одного разу. Проте, лижною ходою програв понад дві хвилини переможцю. Цього не вистачило для того, щоб потрапити до топ-20.

Підсумки біатлонного спринту 10 км на ЧС-2024, чоловіки:

    1. Стурла Гольм Легрейд
    2. Йоганнес Бьо (+3,5)
    3. Ветле Шостад Крістіансен (+18,6)

    ...

    21. Дмитро Підручний (+2:05,0)

    39. Антон Дудченко (+2:59,8)

    60. Артем Прима (+3:37,4)

    67. Тарас Лесюк (+3:53,4)

    До слова, раніше мер Тронхейма висловився проти приїзду росіян на ЧС-2025 з лижних видів.

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