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Йоганнес Бьо націлився на "вічний" рекорд легенди біатлону: коли досягнення може пасти

Вівторок 15 жовтня 2024 17:29
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Йоганнес Бьо націлився на "вічний" рекорд легенди біатлону: коли досягнення може пасти Фото: Йоганнес Бьо продовжить переслідування легендарного співвітчизника (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо заявив наміри покращити статистику співвітчизника Уле Ейнара Бйорндалена за кількістю перемог на найвищому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fondo Italia.

31-річний скандинав розповів про мотивацію виступати далі на рівні Кубка світу. П'ятиразовий тріумфатор загального заліку прагне побити рекорд 6-разового чемпіона.

"Завжди перемагати, здобувати "золото", щоб побити рекорд – ось моя ціль. Коли підросте син і питатиме про мою кар'єру, то зможу сказати йому, що я – найкращий на планеті", – розповів Бьо-молодший, який вже в січні зможе випередити співвітчизника.

Наразі в активі норвежця 85 перемог на рівнях Кубка світу, чемпіонату планети та Олімпійських ігор. У попередньому сезоні знаменитий біатлоніст обійшов французького спортсмена Мортена Фуркада (83 звитяги). Рекордсмен Бйорндален у свій час здобув 95 перемог.

Хто такий Йоганнес Бьо

Уродженець комуни Стрюн, біатлоном почав займатися в 17 років. Належить до клубу Markane IL, а на рівні Кубка світу дебютував у сезоні 2012/13.

На другий рік виступів фінішував третім у загальному заліку біатлоністів. Згодом повторив досягнення, а ще двічі завершив сезон другим. Перший титул завоював у кампанії 2018/19. У наступних п'яти сезонах ще чотири рази здобув звання чемпіона. На Олімпійських іграх-2018 виграв 3 нагороди (1 "золото", 2 "срібла"), а на Олімпіаді-2022 – п'ять медалей, зокрема чотири золотих.

Старший брат – чемпіон сезону 2010/11 Тар'єй Бьо. Змагається на лижах Fischer. Одружений, виховує сина Густава та доньку Софію.

До слова, раніше Віттоцці та Фак тріумфували на City Biathlon-2024 у Дрездені.

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