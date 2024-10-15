Йоханнес Бе нацелился на "вечный" рекорд легенды биатлона: когда достижение может пасть

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе заявил о намерениях улучшить статистику соотечественника Уле Эйнара Бьерндалена по количеству побед на самом высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fondo Italia .

31-летний скандинав рассказал о мотивации выступать дальше на уровне Кубка мира. Пятикратный триумфатор общего зачета стремится побить рекорд 6-кратного чемпиона.

"Всегда побеждать, выигрывать "золото", чтобы побить рекорд – вот моя цель. Когда подрастет сын и будет спрашивать о моей карьере, то смогу сказать ему, что я – лучший на планете", – рассказал Бе-младший, который уже в январе сможет опередить соотечественника.

На данный момент в активе норвежца 85 побед на уровнях Кубка мира, чемпионата планеты и Олимпийских игр. В предыдущем сезоне знаменитый биатлонист обошел французского спортсмена Мортена Фуркада (83 победы). Рекордсмен Бьерндален в свое время одержал 95 побед.

Кто такой Йоханнес Бе

Уроженец коммуны Стрюн, биатлон начал заниматься в 17 лет. Относится к клубу Markane IL, а на уровне Кубка мира дебютировал в сезоне 2012/13.

На второй год выступлений финишировал третьим в общем зачете биатлонистов. Позже повторил достижение, а еще дважды завершил сезон вторым. Первый титул завоевал в кампании 2018/19. В следующих пяти сезонах еще четыре раза выиграл звание чемпиона. На Олимпийских играх-2018 взял 3 награды (1 "золото", 2 "серебра"), а на Олимпиаде-2022 – пять медалей, в том числе четыре золотых.

Старший брат – чемпион сезона 2010/11 Тарьей Бе. Соревнуется на лыжах Fischer. Женат, воспитывает сына Густава и дочь Софию.