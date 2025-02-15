Йоханнес Бё с абсолютным рекордом выиграл свой последний спринт на чемпионатах мира

В отличие от вчерашнего женского спринта, который проходил в сверхтяжелых погодных условиях, мужчинам сегодня повезло. Соревновались прекрасным солнечным альпийским днем. И гонка получилась очень интересной.

Хотя главный претендент на "золото" определился почти сразу. Йоханнес Бё, который уже объявил о завершении карьеры после сезона-2024/25 и поэтому бежал последний в жизни спринт на ЧМ, набрал такой бешеный темп и стрелял так метко, что никто не сомневался в победе легендарного норвежца.

Взяв "золото" он установил абсолютный рекорд мирового биатлона по количеству побед на ЧМ. Йоханнес получил 21-е чемпионство, благодаря чему обошел своего не менее легендарного соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена, на счету которого 20 золотых наград.

А вот вторым довольно неожиданно стал американец Кэмпбелл Райт, который тоже обошелся без промахов, однако бежал не так быстро (отстал от Бё на 27,7 секунды). Третьим гонку с одним промахом на огневом рубеже завершил француз Кантен Фийон-Мае.

Украину в спринтерской гонке представляли четверо биатлонистов: Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный. К сожалению, никому из них не удалось побороться за высокие позиции. Лучшим среди украинцев стал Дудченко - он отстрелялся без промахов, однако финишировал лишь 34-м. Мандзин и Пидручный расположились вслед за ним: первый допустил один промах, второй - два. А вот Лесюк не смог войти в топ-50.