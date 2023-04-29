Йод: в яких продуктах він є і чим корисний для організму

Як зазначають медики, йод бере участь в синтезі гормонів щитовидної залози, необхідних для регуляції більшості процесів в організмі. Його нестача може привести до розвитку гіпо- або гіпертиреозу, обидва ці стани порушують обмін речовин.

Взагалі в нормі людині потрібно зовсім небагато цього мікроелемента. Проте ця норма майже подвоюється під час вагітності та грудного вигодовування. Адже нестача йоду може привести до серйозних наслідків для дитини.

Чому так важливо вживати йод

Йод необхідний для правильної роботи гормонів щитовидної залози. Своєю чергою, їх основне завдання - регуляція обміну речовин.

Важливо пам’ятати, що йод необхідний для вироблення гормонів в організмі, а його дефіцит під час вагітності може негативно вплинути на розвиток малюка. Крім того, такі проблеми, як зоб (збільшена щитовидна залоза), викликає, крім іншого, недолік йоду в їжі.

Конкретні рекомендації залежать від віку, статі та інших факторів, таких як вагітність. Тож необхідно проконсультуватися з лікарем, який підкаже, яка щоденна норма йоду потрібна в вашому випадку, відповідно до ваших потреб.

У яких продуктах міститься йод

Йодована сіль

Хоча це не зовсім їжа, така сіль - найбагатший йодом продукт: 1900 мкг на 100 грамів. Не треба лякатися такого високого дозування, адже сіль зазвичай їдять в невеликих кількостях. У йодованої солі смак такий же, як у звичайної кухонної, але вона більш корисна для здоров’я.

Морські водорості

Море - це природне джерело йоду, тому водорості відрізняються високим вмістом цього елемента.

Зокрема, в морі росте величезна кількість їстівних водоростей. Тут можна особливо відзначити наступні: келп, араме, хізікі, вакаме і джамбу. Келп, наприклад, містить йод в кількості, яка в 4 рази перевищує денну норму. А всього в одній столовій ложці араме цілих 730 мкг йоду.

Але слід бути обережними з цим продуктом. Адже надмірне споживання йоду також може викликати проблеми з щитовидною залозою. Використовуйте водорості як добавку для салатів, супів та інших страв, щоб не перевищити норму йоду і додати користі стравам.

Журавлина

В основному про журавлину пишуть як про джерело антиоксидантів. Але ця ягода також містить йод. Всього 11 грам журавлини дають 400 мкг цього елемента.

Полуниця

В 1 склянці міститься речовина в кількості 13 мкг йоду. Завдяки вітаміну C, також входить до складу, відбувається стимуляція імунної системи, нормалізується тиск, знижується рівень "шкідливого" холестерину.

Чорнослив

У 5 шт. чорносливу міститься стільки ж йоду, скільки й в склянці полуниці. Він перешкоджає виникненню багатьох захворювань: раку, діабету, ожиріння. Його складові зміцнюють скелет, знижують рівень "небезпечного" холестерину.

Картопля

Одна картоплина містить 60 мкг йоду, багато вітамінів і мікроелементів, які допомагають правильному засвоєнню білка і жирів, що зміцнюють кістки, що перешкоджають виникненню нервових порушень.

Біла квасоля

Вміст йоду - 30 мкг на 100 г. У бобових багато грубих волокон, білка, магнію, цинку, міді, фолієвої кислоти, необхідної для відновлення клітин. Також квасоля має низький показник глікемічного індексу. Це дуже важливо для хворих на діабет, тому що значення впливає на рівень цукру.

Свіжа риба

З усіх видів морської риби тріска містить найбільше йоду: 170 мкг на 100 г. Крім того, в її м’ясі містяться вітаміни В1, В2, В6 і В9. Вони покращують засвоєння вуглеводів, жирів і білка.

З іншого боку, одна порція макрелі (150 г) містить всього 208 калорій і 255 мкг йоду. Але найпопулярнішим і доступним видом морської риби є тунець. Він також містить йод.

Мідії

Цей молюск вважається "перлиною" кулінарії. Адже в ньому мало калорій, але при цьому міститься величезна кількість поживних речовин. Серед них вітаміни, амінокислоти й мінерали, які дуже корисні для здоров’я. Серед мінералів є і йод, 130 мкг на 100 г.

Курка

У курячому м’ясі міститься 7 мкг йоду на 100 г. Це не так багато, як в рибі, але все ж більше, ніж в яловичині й свинині.

Креветки та лангустини

Ці морепродукти багаті білком, вітамінами і йодом. Наприклад, креветки і лангустини є оптимальним варіантом: в них 35 мкг йоду на 100 г.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим небезпечний йодид калію і чому його не можна пити без призначення.

Додамо, також медики назвали продукти, які вдвічі знижують ризики інсульту.

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