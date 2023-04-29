Йод: в каких продуктах он есть и чем полезен для организма

Как отмечают медики, йод участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, необходимых для регуляции большинства процессов в организме. Его недостаток может привести к развитию гипо- или гипертиреоза, оба эти состояния нарушают обмен веществ.

Вообще в норме человеку нужно совсем немного этого микроэлемента. Однако эта норма почти удваивается во время беременности и грудного вскармливания. Ведь нехватка йода может привести к серьезным последствиям для ребенка.

Почему так важно употреблять йод

Йод необходим для правильной работы гормонов щитовидной железы. В свою очередь, их основная задача - регуляция обмена веществ.

Важно помнить, что йод необходим для выработки гормонов в организме, а его дефицит во время беременности может повлиять на развитие малыша. Кроме того, такие проблемы, как зоб (увеличенная щитовидная железа), вызывает помимо прочего недостаток йода в пище.

Конкретные рекомендации зависят от возраста, пола и других факторов, таких как беременность. Поэтому необходимо проконсультироваться с врачом, который подскажет, какая ежедневная норма йода нужна в вашем случае в соответствии с вашими потребностями.

В каких продуктах содержится йод

Йодированная соль

Хотя это не совсем еда, такая соль - самый богатый йодом продукт: 1900 мкг на 100 граммов. Не нужно пугаться столь высокой дозировки, ведь соль обычно едят в небольших количествах. У йодированной соли вкус такой же, как у обычной поваренной, но она более полезна для здоровья.

Морские водоросли

Море - это природный источник йода, поэтому водоросли отличаются высоким содержанием этого элемента.

В частности, в море растет огромное количество съедобных водорослей. Здесь можно особо отметить следующие: келпы, араме, хизики, вакаме и джамбу. Келп, например, содержит йод в количестве в 4 раза превышающем дневную норму. А всего в одной столовой ложке араме целых 730 мкг йода.

Но следует соблюдать осторожность с этим продуктом. Ведь чрезмерное потребление йода может вызвать проблемы со щитовидной железой. Используйте водоросли в качестве добавки для салатов, супов и других блюд, чтобы не превысить норму йода и добавить пользы блюдам.

Клюква

В основном о клюкве пишут как об источнике антиоксидантов. Но эта ягода также содержит йод. Всего 11 грамм клюквы дают 400 мкг этого элемента.

Клубника

В 1 стакане содержится вещество в количестве 13 мкг иода. Благодаря витамину C, также входящему в состав, происходит стимуляция иммунной системы, нормализуется давление, снижается уровень "вредного" холестерина.

Чернослив

В 5 шт. чернослива содержится столько же йода, сколько и в стакане клубники. Он препятствует возникновению многих заболеваний: рака, диабета, ожирения. Его составляющие укрепляют скелет, снижают уровень "опасного" холестерина.

Картофель

Одна шт. картофеля содержит 60 мкг йода, много витаминов и микроэлементов, помогающих правильному усвоению белка и жиров, укрепляющих кости, препятствующих возникновению нервных нарушений.

Белая фасоль

Содержание йода - 30 мкг на 100 г. У бобовых много грубых волокон, белка, магния, цинка, меди, фолиевой кислоты, необходимой для восстановления клеток. Также фасоль имеет низкий показатель гликемического индекса. Это очень важно для больных диабетом, потому что значение влияет на уровень сахара.

Свежая рыба

Из всех видов морской рыбы треска содержит больше всего йода: 170 мкг на 100 г. Кроме того, в ее мясе содержатся витамины В1, В2, В6 и В9. Они улучшают усвоение углеводов, жиров и белка.

Кроме того, одна порция макрели (150 г) содержит всего 208 калорий и 255 мкг йода. Но самым популярным и доступным видом морской рыбы является тунец. Он также содержит йод.

Мидии

Этот моллюск считается "жемчужиной" кулинарии. Ведь в нем мало калорий, но при этом содержится множество питательных веществ. Среди них витамины, аминокислоты и минералы, очень полезные для здоровья. Среди минералов есть и йод, 130 мкг на 100 г.

Курица

В курином мясе содержится 7 мкг йода на 100 г. Это не так много, как в рыбе, но все же больше, чем в говядине и свинине.

Креветки и лангустины

Эти морепродукты богаты белком, витаминами и йодом. К примеру, креветки и лангустины являются оптимальным вариантом: в них 35 мкг йода на 100 г.

Напомним, раньше мы писали, чем опасен йодид калия и почему его нельзя пить без назначения.

Добавим, также медики назвали продукты, вдвое снижающие риски инсульта.

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