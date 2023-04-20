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Ймовірність нових ударів висока. Україна працює над безпекою енергетики, - Герус

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Київ, Четвер 20 квітня 2023 14:19
Ймовірність нових ударів висока. Україна працює над безпекою енергетики, - Герус Фото: Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна зараз веде переговори щодо того, де взяти кошти на відновлення об'єктів енергетики, а також забезпечити їх захист. Оскільки не виключені нові масовані ракетні атаки з боку ворога у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з енергетики та житлово-комунального господарства Верховної ради Андрія Геруса.

"Йдуть дискусії про додаткові резерви. Тобто, щоб було резервне обладнання про запас, якщо взимку знову буде масована ракетна атака", - каже Герус.

За його словами, в першу чергу ведеться діалог з міжнародними партнерами.

"Ми отримуємо допомогу, але її недостатньо. Нам потрібні додаткові ресурси для ремонту, відновлення енергосистеми. Зараз ідуть дискусії де саме цей ресурс отримати, щоб в українців було світло і тепло наступної зими", - розповів Герус.

На його думку, ймовірність нових ракетних ударів по Україні є досить високою.

"Це (ракетні удари - ред.) може бути навіть влітку, але восени велика ймовірність, що знову будуть масовані ракетні удари. Тому зараз ідуть такі обговорення як можна акумулювати фінансовий ресурс на відновлення енергосистеми й що може бути з тарифами", - додав Герус.

Нагадаємо, за даними українських військових вже цього червня Росія має намір почати серійне виробництво крилатих ракет типу Х-50. Через що ворог може активізувати удари по Україні восени.

Додамо, тим часом в ГУР вважають, що російські війська й далі продовжуватимуть свою тактику ракетного терору. Але докорінним чином вплинути ударами на українську економіку, логістику ворог вже не зможе.

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