Їжа у світі дешевшає протягом останнього року: що впливає на ціни

Гуртові ціни на продовольство знижуються 12-й місяць поспіль через зниження світових котирувань на зернові та рослинні олії. Індекс цін на продовольство ФАО у березні 2023 року склав 126,9 пунктів, що на 2,1% менше, ніж попереднього місяця, і на 20,5% нижче пікового рівня березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

Пригнічений попит на імпорт та продовження Чорноморської зернової ініціативи сприяли падінню цін, зазначають у ФАО.

"Хоча ціни знизилися на глобальному рівні, вони все ще дуже високі і продовжують зростати на внутрішніх ринках, створюючи додаткові проблеми для продовольчої безпеки. Це особливо актуально для країн, що розвиваються, є нетто-імпортерами продовольства, ситуація посилюється знеціненням їх валют по відношенню до долара США або євро і борговим тягарем, що зростає", - підкреслив Максимо Тореро, головний економіст ФАО.

Індекс цін на зернові ФАО знизився на 5,6% порівняно з лютим, при цьому світові ціни на пшеницю впали на 7,1%, що було викликано високим рівнем виробництва в Австралії, поліпшенням умов посівів у Європейському Союзі, високими постачаннями з РФ та експортом з України. Світові ціни на кукурудзу знизилися на 4,6%.

Індекс цін на рослинні олії ФАО був на 3,0% нижче, ніж у попередньому місяці, і на 47,7% нижче за рівень березня 2022 року, оскільки рясні світові запаси та стриманий світовий попит на імпорт призвели до зниження котирувань соєвого, ріпакового та соняшникового. олії.

Індекс цін на молочні продукти ФАО у березні знизився на 0,8%.

Навпаки, індекс цін на цукор ФАО зріс на 1,5% з лютого до найвищого рівня з жовтня 2016 року, відбиваючи побоювання щодо погіршення перспектив виробництва в Індії, Таїланді та Китаї.

Індекс цін на м'ясо ФАО трохи зріс на 0,5%.