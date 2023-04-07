Еда в мире дешевеет в течение последнего года: что влияет на цены

Оптовые цены на продовольствие снижаются 12-й месяц подряд из-за снижения мировых котировок на зерновые и растительные масла. Индекс цен на продовольствие ФАО в марте 2023 года составил 126,9 пункта, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 20,5% ниже пикового уровня марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Подавленный спрос на импорт и продление Черноморской зерновой инициативы способствовали падению цен, отмечают в ФАО.

"Хотя цены снизились на глобальном уровне, они все еще очень высоки и продолжают расти на внутренних рынках, создавая дополнительные проблемы для продовольственной безопасности. Это особенно актуально для развивающихся стран, являющихся нетто-импортерами продовольствия, ситуация усугубляется обесцениванием их валют по отношению к доллару США или евро и растущим долговым бременем", - подчеркнул Максимо Тореро, главный экономист ФАО.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 5,6% по сравнению с февралем, при этом мировые цены на пшеницу упали на 7,1%, что было вызвано высоким уровнем производства в Австралии, улучшением условий посевов в Европейском Союзе, высокими поставками из РФ и продолжающимся экспортом из Украины. Мировые цены на кукурузу упали на 4,6%.

Индекс цен на растительные масла ФАО был на 3,0% ниже, чем в предыдущем месяце, и на 47,7% ниже уровня марта 2022 года, поскольку обильные мировые запасы и сдержанный мировой спрос на импорт привели к снижению котировок соевого, рапсового и подсолнечного масла.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в марте снизился на 0,8%.

Напротив, индекс цен на сахар ФАО вырос на 1,5% с февраля до самого высокого уровня с октября 2016 года, отражая опасения по поводу ухудшения перспектив производства в Индии, Таиланде и Китае.

Индекс цен на мясо ФАО немного вырос, на 0,5%.