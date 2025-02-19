Їжа - під забороною? Чи можна відправляти продукти поштою

Поштові перевізники визначають перелік товарів, які можна і не можна відправляти у посилках. У разі порушення цих правил компанії мають право відмовити клієнту у наданні послуг.

Чи можна відправляти продукти поштою

"Укрпошта" та "Нова пошта" приймає для відправлень посилки із продуктами, якщо на планову дату доставки не закінчується термін їх придатності і вони не вимагають транспортування при особливих температурних умовах. При цьому такі посилки повинні бути належним чином упаковані і не нести загрози забруднення для інших відправлень.

Також дозволені до перевезення охолоджені відправлення у пакуванні, яке відповідає вимогам перевізника (ці правила наводимо у третьому пункті).

У посилках можна відправляти алкоголь міцністю до 70% з маркою акцизного податку, але не більш як 5 л, звичайні (неігристі) вина та зброджені напої, міцність яких вища за 1,2%, але не вища за 15%, на яких наявність акцизних марок законодавством не передбачена.

Разом із цим на певні продукти діє заборона для відправлень.

На які продукти діє заборона

У правилах "Укрпошти", вказано, що заборона діє тільки на продукти, у яких на дату доставки уже закінчується термін придатності. Натомість "Нова пошта" деталізувала заборону. Згідно із їхніми правила, не можна відправляти:

продукти, що вимагають спеціального температурного режиму або з терміном придатності, що закінчується до планової дати доставки;

охолоджені або заморожені продукти (за винятком овочів, фруктів, ягід та зелені, які запаковані відповідно до Стандарту пакування ТОВ "Нова Пошта");

молочні продукти;

яйця.

Тимчасово можуть діяти заборони або обмеження на пересилання фруктів, насіння, рослин, та готових харчів тваринного походження у місцевостях, де оголошено особливий карантинний режим.

Окрім згаданих продуктів, за у посилках за кордон не можна відправляти: горіхи, насіння; каву, чай, олії, злаки та крупи й борошно, висівки з них, цукор, сиропи, джеми, варення, фруктові желе, мармелад, пастилу, пюре та пасти з фруктів або горіхів, мед натуральний та штучний, фруктові соки, оцет, спеції.

Додамо, що під забороною (по Україні та за кордон) відправлення алкоголю міцністю понад 8,5%, якщо на ньому нема акцизи, а також не можна відправляти тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, якщо вони без акцизів.

На час дії правового режиму воєнного стану у Луганську та Донецьку області не можна відправляти алкогольні напої та речовини, вироблені на спиртовій основі (окрім лікарських та дезінфікаційних засобів). У разі порушень поштові оператори мають право їх вилучити і утилізувати.

Як пакувати для відправлення охолоджені продукти

"Нова пошта" не здійснює температурного контролю відправлень, але приймає для транспортування охолодженні посилки, якщо їх пакування відповідає встановленим правилам.

Для таких посилок можна використовувати гофрокартонові коробки, пластикові бокси, а також бокси зі спіненого полістиролу. Обов'язково слід створити ізоляційний шар, який максимально знизить віддачу тепла. Для цього підійде пінополістирол та термовставки від "Нової пошти". Також варто використати гелеві холодоагенти, що були попередньо охолоджені до -10 градусів.

Вимоги до пакування охолоджених відправлень (скриншот сайту "Нова пошта")