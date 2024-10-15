Їздять на дорогих авто і відпочивають у готелях: у Польщі обурюються поведінці молодих українців

Поляків обурює поведінка деяких українських біженців у Польщі. Мова про відпочинки у п'ятизіркових готелях та поїздки на дооргих авто.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в інтерв'ю Interia.

За словами міністра, це нечесно, що поляки допомагають Україні, в той момент, як деякі чоловіки призовного віку переховуються від війни у Польщі.

"Річ у тім, що наше суспільство дуже обурює те, як молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних у п’ятизіркових готелях. І це несправедливо стосовно поляків, які роблять внески в охорону здоров'я, освіту, постачання зброї та іншу допомогу", - заявив Косіняк-Камиш.

Він також вважає, що пропозиція глави МЗС Польщі Владислава Сікорського позбавити соціальних пільг українських чоловіків призовного віку може сприяти поверненню чоловіків в Україну. На його думку, такі міри мають відбуватись не лише у Польщі.

Українські біженці у Польщі

Нагадаємо, що в Польщі почалися обговорення щодо повернення українських чоловіків на батьківщину. Польська влада не виключала можливості допомогти Україні в цьому питанні. Глава МЗС Польщі підкреслив, що Варшава очікує відповідних ініціатив від України.