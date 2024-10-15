Їздять на дорогих авто і відпочивають у готелях: у Польщі обурюються поведінці молодих українців
Поляків обурює поведінка деяких українських біженців у Польщі. Мова про відпочинки у п'ятизіркових готелях та поїздки на дооргих авто.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в інтерв'ю Interia.
За словами міністра, це нечесно, що поляки допомагають Україні, в той момент, як деякі чоловіки призовного віку переховуються від війни у Польщі.
"Річ у тім, що наше суспільство дуже обурює те, як молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних у п’ятизіркових готелях. І це несправедливо стосовно поляків, які роблять внески в охорону здоров'я, освіту, постачання зброї та іншу допомогу", - заявив Косіняк-Камиш.
Він також вважає, що пропозиція глави МЗС Польщі Владислава Сікорського позбавити соціальних пільг українських чоловіків призовного віку може сприяти поверненню чоловіків в Україну. На його думку, такі міри мають відбуватись не лише у Польщі.
Українські біженці у Польщі
Нагадаємо, що в Польщі почалися обговорення щодо повернення українських чоловіків на батьківщину. Польська влада не виключала можливості допомогти Україні в цьому питанні. Глава МЗС Польщі підкреслив, що Варшава очікує відповідних ініціатив від України.
Також нещодавно у Любліні відкрили набір в український легіон. Як розповів заступник міністра оборони Польщі Павла Залевського, документи подали вже 196 українців.
За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, кількість охочих вступити до легіону виявилася меншою, ніж очікувалося.
Також РБК-Україна писало про те, які доходи враховуються для виплат у Польщі та коли українцям можуть зупинити підтримку. Водночас, українці у Польщі можуть отримати грошову допомогу на житло. Кошти надають дві міжнародні організації.
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