Їздити невигідно: які штрафи за водіння без номерів в Україні

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Все, що треба знати про номерні знаки

З 2022 року в Україні було посилено вимоги до водіїв щодо правил використання номерних знаків. Це пов'язано з низкою факторів, серед яких:

Збільшення використання викрадених та перероблених транспортних засобів. Незаконні номерні знаки використовуються для приховування ідентифікації таких машин, що ускладнює їх розшук та полегшує діяльність зловмисників.

Використання цивільних транспортних засобів для військових цілей. Російські окупанти часто маскуюють свою воєнну техніку під цивільні авто, використовуючи для цього фальшиві або незаконно отримані номерні знаки.

Необхідність посилення контролю за переміщенням транспортних засобів на окупованих та прилеглих до них територіях.

Багато водіїв помилково вважають, що номерні знаки достатньо закріпити лише спереду та ззаду транспортного засобу. Проте, це не завжди відповідає вимогам виробника та правилам дорожнього руху.

Наприклад, номер, розміщений під лобовим склом, фактично вважається переднім. Його неправильне встановлення може призвести до порушення ПДР.

З 2018 року прив'язка регіону реєстрації до перших двох літер номерного знаку не є обов'язковою. Ці літери, а також друга пара літер, тепер випадковим чином генеруються при видачі номера, і не залежать від місця реєстрації власника. Таким чином, людина з київською пропискою може отримати номер з будь-яким кодом регіону, наприклад, "ВІ" (Полтавська область) або "ДІ" (Дніпропетровська область).

Класифікація номерних знаків в Україні:

Загальнодержавні: використовуються для більшості цивільних транспортних засобів, мотоциклів, мопедів, причепів та автобусів.

Спеціальні: видаються транспортним засобам спеціальних служб, таким як поліція, військові, дипломатичні представництва, швидка допомога, аварійно-рятувальні служби та інші.

Спеціальні номерні знаки мають свої особливості, зокрема, кольорова гама:

білий фон, чорні символи - звичайні автономери,

білий фон, зелені символи - електромобілі,

жовтий фон, чорні символи - автобуси і ліцензованих таксі ;(серія - латинськими літерами, для автобусів починається з А, для таксі - з Т),

жовтий фон, зелені символи - автобуси і таксі з електродвигуном (в серії присутня латинська літера Z чи Y),

синій фон, білі літери - МВС, поліція,

чорний фон, білі літери - Збройні сили України,

зелений фон, білі символи - волонтерські авто,

червоний фон, білі літери - тимчасові, транзитні номери,

білий фон без синього поля, чорні символи - дипломатичні номера (коди - D, DP, CDP або S).

Штрафи за водіння автомобіля без номерів

Відповідно до статті 121, частина 6 КУпАП, водієві загрожує штраф у розмірі 850 гривень за перше порушення та 1700 гривень за друге, а також можливі громадські роботи у розмірі 30-40 годин із конфіскацією транспортного засобу у різних сценаріях.

При цьому частина 1 статті 121-3 передбачає штраф у розмірі 1190 гривень за керування транспортним засобом без номерного знака, з номерним знаком, який не належить до цього засобу або не відповідає встановленим зразкам, з номерним знаком, закріпленим у невстановленому для цього місці, перевернутим чи неосвітленим, закритим іншими предметами, і навіть вчинення інших дій, вкладених в умисне приховування номерного знака.

Частина 2 статті 121-3 встановлює штраф у розмірі 2550 гривень за рух із номерами військових та силових структур, а також дипломатичними номерами, коли водій не має права їх встановлювати.

Частина 3 статті 121-3 передбачає штраф у розмірі 5100 гривень або позбавлення прав на 3-6 місяців за повторне порушення, визначене частиною 2 статті 121-3.

Існують також штрафи за інші порушення, такі як водіння незареєстрованого автомобіля, брудні номерні знаки, розміщення номера в недозволеному місці, відсутність або несправність освітлення номера, закриття номера, використання підробленого номера і водіння з чужим номером.

Штраф за їзду з одним номерним знаком, що суперечить державним стандартам, становить 850 гривень, і при повторенні порушення можливий додатковий штраф.