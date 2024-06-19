Ездить невыгодно: какие штрафы за вождение без номеров в Украине

В условиях военного времени роль номерных знаков для транспортных средств значительно возросла. Их функция выходит за пределы простого опознавательного элемента, становясь важным инструментом для обеспечения безопасности и правопорядка.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
Для написания материала использовались Кодекс Украины об административных правонарушениях.
С 2022 года в Украине были ужесточены требования к водителям относительно правил использования номерных знаков. Это связано с рядом факторов, среди которых:
Многие водители ошибочно считают, что номерные знаки достаточно закрепить только спереди и сзади транспортного средства. Однако, это не всегда соответствует требованиям производителя и правилам дорожного движения.
Например, номер, размещенный под лобовым стеклом, фактически считается передним. Его неправильная установка может привести к нарушению ПДД.
С 2018 года привязка региона регистрации к первым двум буквам номерного знака не является обязательной. Эти буквы, а также вторая пара букв, теперь случайным образом генерируются при выдаче номера, и не зависят от места регистрации владельца. Таким образом, человек с киевской пропиской может получить номер с любым кодом региона, например, "ВІ" (Полтавская область) или "ДІ" (Днепропетровская область).
Классификация номерных знаков в Украине:
Специальные номерные знаки имеют свои особенности, в частности, цветовая гамма:
В соответствии со статьей 121, часть 6 КУоАП, водителю грозит штраф в размере 850 гривен за первое нарушение и 1700 гривен за второе, а также возможны общественные работы в размере 30-40 часов с конфискацией транспортного средства в различных сценариях.
При этом часть 1 статьи 121-3 предусматривает штраф в размере 1190 гривен за управление транспортным средством без номерного знака, с номерным знаком, который не принадлежит к этому средству или не соответствует установленным образцам, с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами, и даже совершение других действий, вложенных в умышленное сокрытие номерного знака.
Часть 2 статьи 121-3 устанавливает штраф в размере 2550 гривен за движение с номерами военных и силовых структур, а также дипломатическими номерами, когда водитель не имеет права их устанавливать.
Часть 3 статьи 121-3 предусматривает штраф в размере 5100 гривен или лишение прав на 3-6 месяцев за повторное нарушение, определенное частью 2 статьи 121-3.
Существуют также штрафы за другие нарушения, такие как вождение незарегистрированного автомобиля, грязные номерные знаки, размещение номера в неположенном месте, отсутствие или неисправность освещения номера, закрытие номера, использование поддельного номера и вождение с чужим номером.
Штраф за езду с одним номерным знаком, противоречащим государственным стандартам, составляет 850 гривен, и при повторении нарушения возможен дополнительный штраф.
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