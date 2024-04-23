Їздимо на авто в дощ: головні небезпеки мокрих доріг

Звісно, з початком дощу жоден нинішній водій не припиняє руху і не шукає прихистку під дахом, бо в автомобіля є все необхідне для продовження поїздки. Склоочисники, омивач лобового скла, його обдув, обігрів заднього скла і деякі додаткові функції, як то підігрів дзеркал та режим швидкого "розпотівання" лобового скла – сподіваємось, на вашій машині все це працює штатно.

Проте і в теплу пору під час дощу трапляються ситуації, яких треба остерігатись і уникати. Власне, дощ несе водієві небезпеку всього лише по двох напрямках: він кількома способами обмежує видимість і порушує зчеплення шин з дорогою.

Запотіло скло

Коли на вікна з вулиці ллється холодна вода, у теплому салоні машини часто пітніє скло, обмежуючи огляд навколо. Швидко прибрати вологу з передніх вікон допоможе активація кондиціонера. На більш-менш дорогих моделях крім того є спеціальний режим кліматичної установки, яка спрямовує на лобове скло максимальний потік повітря з "мікроклімату". Якщо ані першого, ані другого у вас немає, відкрийте на сантиметр-два вікна протилежних дверей, і легкий протяг витягне з машини зайву вологу. Корисна порада: на чистому склі вода конденсується неохоче, тож вікна зсередини треба ретельно мити.

Позначити себе на дорозі

Щоб зробити себе видимим для інших учасників руху – і щоб вони, відповідно, не в’їхали в вас – під час негоди з опадами треба увімкнути габаритні вогні і ближнє світло фар. Денні ходові вогні, якими облаштовані всі сучасні моделі, теж годяться на цю роль, але за містом машина має бути позначена вогнями і в задній напівсфері. Штатні задні протитуманні ліхтарі річ ефективна, але ним можна користуватись тільки в густий туман, інакше вони засліплюють водіїв, що їдуть позаду вас.

Замасковані ями

Більшість українських шляхів побудовані таким чином, що на них надовго залишаються калюжі. Кожна з яких може ховати у собі вибоїну або бордюр, в тому числі і небезпечні для машини. Більше того, саме у дощову погоду трапляються і техногенні аварії, масштабні провали асфальту, в яких може поміститись ціла машина. Одне слово, розірвана шина і розбитий диск – ще не найгірший результат форсування великих калюж навмання, хоча і така "дрібниця” може призвести до втрати керування. Рецепт для водія нескладний: їхати на помірній швидкості на відрізках шляху, залитих водою. І ями, до речі, не єдина для цього причина.

Що таке аквапланування

Якщо на дорозі тримається навіть невеликий шар води, при швидкому русі колеса спливають на водяному клину, який вони штовхають перед собою. В результаті машина повністю втрачає керованість – і це взагалі одна з найбільших небезпек під час дощу, і настати вона може вже при 50 – 60 км/год. Зазначимо, що швидкість "сплиття" залежить від інтенсивності дощу, моделі шин і ступеню їхнього зносу – а значить, коли одні автомобілі в потоці транспорту впевнено керуються, інша машина поряд може вже вилетіти з дороги.

Слизька дорога

В перші хвилини дощу асфальт стає слизьким, бо вода розмочує шар забруднень, залишених на дорозі за сухий період: це частинки гуми з покришок, крихти грунту і частки оливи, “замішані” на воді. З часом дощ винесе це “мастило” в кювет, але на початку дощу з маневруванням на швидкості треба бути особливо обережним.

Гідроудар по двигуну

Ще одна значна неприємність, яку може принести купання у великій калюжі. Для кожної моделі автомобіля є межа глибини, після досягнення якої двигун “сьорбне” воду і отримає так званий гідроудар. Після чого мотору знадобиться капітальний ремонт, в наш час не завжди доцільний через високу ціну. Тобто перед великою калюжею у незнайомому місці завжди буде дешевше пошукати об’їзд чи почекати, поки вода спаде природнім шляхом.

Як відрізнити небезпечний дощ

На щастя, багато які з вищезгаданих неприємностей трапляються тільки під час інтенсивних дощів. Сидячи за кермом комфортабельної сучасної машини, відрізнити особливо небезпечну негоду не завжди просто. Але основні ознаки такі:

"Двірники" машини навіть на вищій швидкості не можуть впоратись з очищенням скла;

На асфальті видно шар води, який тримається постійно на великих ділянках дороги;

З дерев вітром зриває окреме листя і цілі гілки. Безпосередньо до дощу це відношення не має, але слідом за гілками шквал може звалити на дорогу і ціле дерево.

Якщо коротко

Український клімат такий, що навіть легкий грибний дощик може будь-якої миті перетворитися на зливу, і передбачити таке "продовження" фактично не можливо. Тому після початку будь-якого дощу водієві треба як мінімум знизити швидкість і підвищити увагу – навіть якщо йому здається, що ситуація штатна і він повністю контролює її.