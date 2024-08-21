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Їзда без шолома на скутері та мотоциклі: який штраф загрожує водіям

Середа 21 серпня 2024 18:00
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Їзда без шолома на скутері та мотоциклі: який штраф загрожує водіям Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Моторолери, мопеди та мотоцикли належать до категорії транспортних засобів, які часто потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди. Водії таких транспортних засобів особливо вразливі, і найнебезпечнішою частиною тіла під час аварії є голова.

Відсутність захисного шолома значно знижує шанси на виживання, що робить його використання обов'язковим. Які штрафи загрожують водіям у разі його відсутності - у матеріалі РБК-Україна.

Захисний шолом значно збільшує шанси на безпеку водія та пасажира, зменшуючи ймовірність трагічних наслідків під час ДТП. В Україні їзда на мотоциклі чи скутері без шолома карається штрафом. У 2024 році штраф за це порушення становить 510 гривень як для водія, так і для пасажира. Якщо обидва не використовують шоломи, сума штрафу подвоюється до 1020 гривень.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, штраф за відсутність шолома регулюється статтею 121 частиною 5.

Штраф не залежить від типу двоколісного транспортного засобу, тому дотримання правил є обов'язковим як для водіїв мотоциклів, так і скутерів.

Окрім штрафів, використання шолома забезпечує низку переваг, включаючи захист обличчя від пилу, комах та негоди, зниження шуму, а також захист від механічних ушкоджень.

Важливо пам'ятати, що навіть короткі поїздки, як-от до магазину чи на роботу, вимагають використання захисного спорядження.

Сучасні шоломи можуть бути не лише захисними, але й стильними, доповнюючи образ водія. Тому, окрім уникнення штрафів, використання шолома підвищує комфорт і безпеку на дорозі.

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