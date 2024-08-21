ua en ru
Ср, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Езда без шлема на скутере и мотоцикле: какой штраф грозит водителям

Среда 21 августа 2024 18:00
UA EN RU
Езда без шлема на скутере и мотоцикле: какой штраф грозит водителям Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Мотороллеры, мопеды и мотоциклы относятся к категории транспортных средств, которые часто попадают в дорожно-транспортные происшествия. Водители таких транспортных средств особенно уязвимы, и самой опасной частью тела во время аварии является голова.

Отсутствие защитного шлема значительно снижает шансы на выживание, что делает его обязательным. Какие штрафы угрожают водителям в случае его отсутствия - в материале РБК-Украина.

Защитный шлем значительно увеличивает шансы на безопасность водителя и пассажира, уменьшая вероятность трагических последствий во время ДТП. В Украине езда на мотоцикле или скутере без шлема наказывается штрафом. В 2024 году штраф за это нарушение составляет 510 гривен как для водителя, так и для пассажира. Если оба не используют шлемы, сумма штрафа удваивается до 1020 гривен.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, штраф за отсутствие шлема регулируется статьей 121 частью 5.

Штраф не зависит от типа двухколесного транспортного средства, поэтому соблюдение правил является обязательным как для водителей мотоциклов, так и скутеров.

Кроме штрафов, использование шлема обеспечивает ряд преимуществ, включая защиту лица от пыли, насекомых и непогоды, снижение шума, а также защиту от механических повреждений.

Важно помнить, что даже короткие поездки, например в магазин или на работу, требуют использования защитного снаряжения.

Современные шлемы могут быть не только защитными, но и стильными, дополняя образ водителя. Поэтому, кроме избежания штрафов, использование шлема повышает комфорт и безопасность на дороге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДР Штрафы Водители
NEWS
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну