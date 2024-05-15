Їзда на червоний заборонена? Чи є винятки і який штраф доведеться сплатити

Який штраф доведеться сплатити за проїзд на червоне світло

За загальним правилом і у більшості випадків їзда на червоний сигнал світлофора заборонена: цей сигнал поряд із жовтим є забороненим для руху.

За проїзд на заборонений сигнал світлофора, згідно з частиною другою статті 122 КУпАП, передбачене накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн), зауважує Дмитро Зал.

"Також важливо, що штраф можуть оформити як стосовно водія, який скоїв порушення, так і стосовно власника автомобіля, якщо це порушення було зафіксовано на камеру", – пояснює співрозмовник.

А ось якщо водій проїхав на заборонений сигнал світлофора і це спричинило створення аварійної обстановки (примусило інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян), то тоді штраф для такого водія буде становити вже 1445 грн.

Крім того, до такого водія можуть застосувати стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом на термін від 6 місяців до одного року.

Фото: Водіїв за проїзд на червоне світло штрафують на 510 або 1445 грн залежно від обставин скоєного правопорушення (t.me/UA_National_Police)

Проїзд на червоне світло: виключення з правил

До виключень, які дозволяють рух на заборонений сигнал світлофору, можна віднести пункт 8.11 ПДР.

"Водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу або підняття регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 цих правил, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху", – каже юрист.

Пункт 2.14 (е) Правил дорожнього руху стверджує, що водій має право відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян.

"Найчастіше цей пункт трактують як такий, що дозволяє відступати від правил, щоб уникнути ДТП, врятувати людину тощо", – додає фахівець.