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Їзда по автобусній смузі: у скільки обійдеться штраф водію

Середа 07 серпня 2024 18:00
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Їзда по автобусній смузі: у скільки обійдеться штраф водію Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Спеціальні смуги для громадського транспорту - це невід’ємна частина сучасних міст. Вони призначені для того, щоб автобуси та тролейбуси могли рухатися швидше і без затримок.

Однак, багато водіїв нехтують цими правилами і використовують смуги для свого транспорту. Який штраф загрожує за їзду на смузі для громадського транспорту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зміст

  1. Рух по смузі для громадського транспорту
  2. Сума штрафу

Рух по смузі для громадського транспорту

Згідно з українським законодавством, рух по смузі для громадського транспорту заборонено для всіх транспортних засобів, крім маршруток, таксі та велосипедів.

Винятки становлять лише маневри повороту направо або зупинки для посадки/висадки пасажирів. При цьому, заїжджати на смугу дозволено виключно в місцях, де розмітка дозволяє це зробити.

Сума штрафу

Порушення правил руху по смузі для громадського транспорту тягне за собою адміністративну відповідальність. Штраф за таке порушення становить 680 гривень.

Якщо ж водій порушив інші правила дорожнього руху, пов’язані з використанням цієї смуги (наприклад, не дотримався дорожніх знаків), розмір штрафу може бути зменшений до 340 гривень.

При підготовці матеріалу використовувалися Правила дорожнього руху України.

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