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Езда по автобусной полосе: во сколько обойдется штраф водителю

Среда 07 августа 2024 18:00
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Езда по автобусной полосе: во сколько обойдется штраф водителю Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Специальные полосы для общественного транспорта - это неотъемлемая часть современных городов. Они предназначены для того, чтобы автобусы и троллейбусы могли двигаться быстрее и без задержек.

Однако многие водители пренебрегают этими правилами и используют полосы для своего транспорта. Какой штраф грозит за езду на полосе для общественного транспорта - читайте в материале РБК-Украина.

Содержание

  1. Движение по полосе для общественного транспорта
  2. Сумма штрафа

Движение по полосе для общественного транспорта

Согласно украинскому законодательству, движение по полосе для общественного транспорта запрещено для всех транспортных средств, кроме маршруток, такси и велосипедов.

Исключения составляют лишь маневры поворота направо или остановки для посадки/высадки пассажиров. При этом, заезжать на полосу разрешено исключительно в местах, где разметка позволяет это сделать.

Сумма штрафа

Нарушение правил движения по полосе для общественного транспорта влечет за собой административную ответственность. Штраф за такое нарушение составляет 680 гривен.

Если же водитель нарушил другие правила дорожного движения, связанные с использованием этой полосы (например, не придерживался дорожных знаков), размер штрафа может быть уменьшен до 340 гривен.

При подготовке материала использовались Правила дорожного движения Украины.

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