Уран у рідкісному положенні дасть ключ від щастя 4 знакам Зодіаку: а ви серед них?

Вже 7 липня Уран опиниться у дуже рідкісному положенні, яке багато що змінить. 4 знаки Зодіаку знайдуть своє щастя, а ще 4 варто бути максимально обережними.

Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова розповіла, в чому особливість положення Урану та кому чекати на зміни.

У яких знаків Зодіаку назрівають зміни

"7 липня Уран, планета несподіванок, революційних змін, реформ, свободи, стихійних лих, інновацій та високих технологій, вперше з 1949 року заходить до знаку Близнюків, де перебуватиме до 8 листопада 2025 року, коли через свою ретроградність знову повернеться до Тельця", - розповіла експерт.

За її словами, Уран остаточно зайде до третього знаку Зодіаку 26 квітня 2026 року, а залишить його 22 травня 2033 року. І це - нейтральне положення для сьомої планети Сонячної системи.

Уважними з дією Урана у період з 7 липня до 8 листопада 2025 року та з 26 квітня 2026 року до 22 травня 2033 року треба бути:

Близнюкам

Стрільцям

Дівам

Рибам.

Також слід бути обережними всім, в чиїх індивідуальних гороскопах у цих знаках розміщуються головні астрологічні елементи.

Позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Лев

Овен

Терези

Водолій.

"Особливо цей час буде сприятливим для тих з них, чия діяльність пов’язано з авіацією, космічними технологіями, електротехнікою, астрономією, журналістикою, літературою, поїздками. Дехто зможе відкрити у собі оригінальні таланти, здатність до телепатії та яснобачення", - пояснила Соловйова.