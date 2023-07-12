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Їм більше потрібні артилерійські снаряди. Байден відповів, чи отримає Україна ATACMS

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Середа 12 липня 2023 21:33
Їм більше потрібні артилерійські снаряди. Байден відповів, чи отримає Україна ATACMS Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Джо Байден все ще роздумує над питанням того, чи передавати Україні ракет ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мікроблог у Twitter журналістки Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

Журналіст запитала американського лідера, чи він все ще розглядає питання передачі Україні балістичних ракет класу "земля-земля".

"Так, але вони вже мають еквівалент ATACMS, і найбільше їм потрібні артилерійські снаряди. Ми над цим працюємо", - відповів Байден.

Варто зауважити, що раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні ракет ATACMS наразі ще тривають. А остаточне рішення не було прийнято.

Передача ракет ATACMS Україні

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin із дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Довгий час США відхиляли прохання України і лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Штати розпочали розгляд передачі нашим воїнам вищезгаданих ракет.

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