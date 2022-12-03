Працюємо, аби "Калібри" були на дні. Зеленський розповів про найгарячіші напрямки фронту

Українські військові посилюють оборону на всіх напрямках фронту та максимально ліквідовують можливості окупантів. У підсумку російські "Калібри" мають бути хіба що на дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Командувачі доповіли президенту про ситуацію на конкретних та найважливіших напрямках. За словами Зеленського, у Донецькій області найбільш гарячими та болісними напрямками є Бахмут та Соледар.

"Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Кожен, хто там, заслуговує на найвищу вдячність! Окремо дякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні "приземлили" черговий літак окупантів", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що у Луганській та Харківській області відбувається зміцнення українських сил. На півдні України військові продовжують знищувати можливості окупантів. Також відбувається укріплення кордонів.

"Чорноморська акваторія - працюємо, щоб у підсумку "Калібри" могли бути хіба що на дні", - додав президент.