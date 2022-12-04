Их задача - террор. Гуменюк сказала, когда россияне могут начать новый массированный удар

Россия готовит новую массированную ракетную атаку по инфраструктуре Украины. Впрочем, эти удары могут произойти сколь угодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире "24 канала".

"Вполне вероятно, что они готовят (свой арсенал - ред.) и вполне вероятно, что выжидают. Потому что мы понимаем, что усиление особенностей зимних погодных условий может быть дополнительным фактором, когда они захотят применить такую атаку", - отметила Гуменюк.

В свою очередь она подчеркнула, что ракетная атака готовится и возможна в любой день, поэтому привязываться к конкретным дням не стоит.

"Необязательно привязывать до понедельника, вторника, среды или ждать до четверга. Надо понимать, что это возможно в любой момент, особенно когда такой ресурс наготове в море. Авиация также проявляет определенную активность за которой мы следим и сообщаем. Это (ракетный удар - ред.) вполне вероятен в любой момент. Для них ни день, ни ночь не имеют значения, их задача - террор", - акцентировала Гуменюк.

Россия готовится к новой атаке

Напомним, что российские войска собрали в двух морях (Черном и Средиземном) 100 крылатых ракет.

В частности, в Черном море (из акватории которого враг часто выпускает ракеты) на боевом дежурстве находится 21 вражеский корабль. Из них четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 24 ракеты.

Между тем в ОП считают, что Россия могла несколько изменить свою изменившую тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Так что враг может атаковать энергоинфраструктуру украинцев, когда ударят морозы до -10 градусов.

Добавим, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заверил, ВСУ усиливают оборону по всем направлениям фронта и способствуют тому, чтобы российские "Калибры" оказались на дне.