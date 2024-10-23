Їх статки шокують: ТОП-3 найбагатших домашніх улюбленців у світі (фото)

На першому місці - німецька вівчарка Гюнтер VI зі статком 500 мільйонів доларів. Він є найбагатшою твариною у світі.

Одна із легенд походження статків Гюнтера VI каже, що він родом із найбагатшої собачої родини у світі. Не лише його дід Гюнтер IV, від якого він успадкував 80 мільйонів доларів, мав великі статки.

Раніше вважалося, що його прадід, Гюнтер III, отримав у спадок від своєї господині, німецької графині Карлотти Лібенштейн, траст у розмірі 58 мільйонів доларів у 1992 році.

Статки собаки завжди лише зростали, завдяки інвестиціям у нерухомість, якими займається його корпорація Gunther Corporation.

Однак пес володіє не лише нерухомістю. У нього багато дорогих авто, яхт. У 2022 році він навіть продав особняк, який раніше належав Мадонні, за 29 мільйонів доларів.

Цього року видання Daily Star дізналося про реальну історію походження статків найбагатшої собаки у світі.

Як виявилося, історія з графинею була вигадана 68-річним італійським підприємцем Мауріціо Міаном. Він є генеральним директором The Gunther Corporation. Чоловік походить із родини з великими статками, яка мала власний сімейний фармацевтичний бізнес.

Гюнтер VI - насправді є вихідцем із багатої родини, але мільйони належали не таємничій графині, а італійському підприємцю. Собаку він використовував для реклами свого бізнесу. Саме тому Міан вигадав легенду про графиню та династію німецьких вівчарок.





Фото: Гюнтер VI (instagram.com guntherrichdog).

На другому місці в рейтингу - Нала Кет, власниця преміум-корму для котів. Її капітал становить 100 мільйонів доларів.

В Instagram у кішки 4,2 мільйона підписників. Вона була взята з притулку у 5 місяців у 2011 році. Нала стала навіть рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса за кількістю підписників в Instagram.

Кішка, яка є сіамським міксом із таббі, також має звання TikToker року. Daily Mail дізналося справжнє ім'я її власниці, яка називала себе Пукі. Нею виявилася Варисірі Матачіттіфан.

Відомо, що кошти від мерчу із зображенням кішки власниця відправляє на потреби різних благодійних організацій, які допомагають безпритульним тваринам.

Фото: Нала Кет (instagram.com nala cat).

На третьому місці - Олівія Бенсон, кішка відомої співачки Тейлор Свіфт, яка заробила 97 мільйонів доларів завдяки рекламі та участі в музичних відео.

Олівія Бенсон - це кішка породи шотландська висловуха. Вона була названа на честь персонажа Олівії Бенсон із серіалу "Закон і порядок: Спеціальний корпус" (Law & Order: SVU), яку грає акторка Марішка Харгітай.

Олівія - одна з трьох улюблених кішок Свіфт, як пише журнал People.

Заробила вона свої мільйони завдяки участі у рекламних кампаніях, зокрема для Diet Coke та Keds, а також зйомкам у відеокліпах Свіфт.

Сама співачка відома своєю благодійною діяльністю, у тому числі вона відправляє кошти на потреби безпритульних тварин. Наприклад, нещодавно вона зробила значний внесок у притулок в Теннессі, де навіть назвали новонароджених цуценят на честь її пісень.





Фото: Олівія Бенсон (instagram.com taylorswift)