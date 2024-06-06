Їх було так багато, до жаху: ГУР перехопило скарги росіян після дозволу ЗСУ бити по РФ

У перехопленій розмові росіяни скаржаться один одному на постійні прильоти і те, що було зруйновано одну з підстанцій.

"Такий жах. Ось що робиться, ну те що їм дозволили тепер ракетами бити по Росії. Це такий жах, пекло якесь. Вони тут літають, попало тут десь на підстанцію. Їх збивають, але їх так багато", - каже один з росіян.

Дозвіл на атаки ЗСУ по території РФ

Після того як Росія перейшла у повторний наступ на півночі Харківської області більшість західних партнерів дозволили завдавати ударів по території РФ їх зброєю. Однак мова лише про військові цілі росіян, які знаходяться на території Бєлгородської області та винищувачах, що запускають авіабомби.

Наразі відомо, що такий дозвіл надали 10 країн НАТО, а США спочатку заявили про заборону таких ударів, однак пізніше у Байдена змінили рішення.

Однак дозвіл Штатів не поширюється на балістичні ракети ATACMS.

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