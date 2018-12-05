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Йеменские повстанцы-хуситы вылетели в Швецию на мирные переговоры

Новости » Политика    05.12.2018 - 01:58
Йеменские повстанцы-хуситы вылетели в Швецию на мирные переговоры
Фото: отправление повстанцев на переговоры (twitter.com/FredSloane1)

Переговоры могут начаться 6 декабря 2018

Во вторник, 4 декабря, делегация йеменских повстанцев-хуситов отправилась в Швецию для участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта в стране, которые проходят под эгидой ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава делегации Мухаммед Абдель-Салам заявил, что они будут прилагать все усилия для того, чтобы достичь успеха в переговорах с восстановлением мира и прекращения агрессии. Вместе с тем он призвал повстанцев оставаться бдительными "против любых попыток военной эскалации на местах".

Сообщается, что делегация вылетела на кувейтском самолете вместе со спецпосланником ООН по Йемену Мартином Граффитсом. 5 декабря в Швецию должна прибыть делегация правительства страны во главе с главой МИД Йемена Халедом аль-Ямани.

Также стало известно, что хуситские повстанцы и правительство смогли договориться об обмене пленных. Речь идет об около 2 тыс. солдат правительственных войск и около 1,5 тыс. повстанцев.

Напомним, мирные переговоры по Йемену начнутся в Швеции. Мирные переговоры о завершении вооруженного конфликта на территории Йемена между управляемой Саудовской Аравией мусульманской суннітською коалицией и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, должны официально начаться в среду в Швеции.

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