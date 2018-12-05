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Єменські повстанці-хусити вилетіли до Швеції на мирні переговори

Новини » Політика    05.12.2018 - 01:58
Єменські повстанці-хусити вилетіли до Швеції на мирні переговори
Фото: відправлення повстанців на переговори (twitter.com/FredSloane1)

Переговори можуть розпочатись 6 грудня 2018

У вівторок, 4 грудня, делегація єменських повстанців-хуситів відправилась у Швецію для участі у переговорах мирного врегулювання конфлікту в країні, що проходять під егідою ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Глава делегації Мухаммед Абдель-Салам заявив, що вони будуть докладати усіх зусиль для того, аби досягнути успіху в переговорах з відновленням миру та припинення агресії. Разом з тим він закликав повстанців залишатись пильними "проти будь-яких спроб військової ескалації на місцях".

Повідомляється, що делегація вилетіла на кувейтському літаку разом зі спецпосланником ООН по Ємену Мартіном Граффітсом. 5 грудня до Швеції має прибути делегація уряду країни на чолі з главою МЗС Ємена Халедом аль-Ямані.

Також стало відомо, що хуситські повстанці та уряд змогли домовитись про обмін полонених. Мова йде про близько 2 тис. солдат урядових військ та близько 1,5 тис. повстанців.

Нагадаємо, мирні переговори щодо Ємену розпочнуться у Швеції. Мирні переговори про завершення збройного конфлікту на території Ємену між керованою Саудівською Аравією мусульманською суннітською коаліцією та повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран, мають офіційно розпочатися у середу в Швеції.

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