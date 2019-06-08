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У Ємені скоєно напад на мечеть, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    08.06.2019 - 22:14
У Ємені скоєно напад на мечеть, є загиблі
Фото: війна в Ємені (twitter.com/OsamahAlrawhani)

В результаті нападу загинуло 5 осіб

На півдні Ємену в провінції Ад-Даліа скоєно напад на мечеть, що призвело до загибелі 5 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

В Службі безпеки Ємену розповіли, що дана мечеть знаходиться на заході провінції в районі, який контролюється урядовими військами.

Під час атаки у мечеті відбувалося богослужіння, коли кілька людей зі зброєю увірвалися в будівлю і відкрили вогонь по людях. Після цього вони взяли в заручники трьох людей і зникли з місця події на автомобілі.

В даний час жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад. Правоохоронці проводять розслідування. У той же час в Службі безпеки вважають, що скоріше всього напад було скоєно терористами угрупування "Ісламська держава".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ємені в результаті бомбардувань загинули шість осіб. Повідомляється, що двоє дорослих і четверо дітей були вбиті після того, як авіаудар коаліції припав по дому сім'ї, 52 людини отримали поранення.

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