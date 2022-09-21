Промову Байдена на Генасамблеї ООН терміново переписують після заяв Путіна, - Politico

Промова президента США Джо Байдена, яку він виголосить під час засідання Генасамблеї ООН, переписують у терміновому порядку після сьогоднішніх заяв президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Politico Джонатана Леміра у Twitter .
"Помічники Білого дому підтверджують, що майбутня промова Байдена в ООН переписується в останню хвилину після зловісних нічних заяв Путіна", - написав Лемір.
При цьому, за даними CNN, Байден не планує у своїй промові безпосередньо торкатися сьогоднішнього звернення Путіна до росіян. Натомість він зосередиться на підтвердженні підтримки для України від США та на її продовженні. Також президент Сполучених Штатів звернеться до миру з закликом протистояти агресії.
Зазначимо, що виступ Байдена на засіданні Генасамблеї ООН відбудеться сьогодні, 21 вересня.
Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін звернувся до громадян РФ. Зокрема, диктатор заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.
Також Путін вкотре пригрозив країнам Заходу ядерною зброєю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.