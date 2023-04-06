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Все йде за планом? РФ не вистачає інструкторів, солдатів готують відставники з Білорусі

Фото: військові пенсіонери готують мобілізованих РФ у Білорусі через нестачу інструкторів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії спостерігається серйозна нестача інструкторів для своїх мобілізованих у Білорусі. Цей факт підтверджується тим, що з цією метою використовуються військові пенсіонери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motolko.help.

"Те, що фахівці з ВС РБ готовлять російських мобілізованих на полігонах у Білорусі це вже давно не новина. Але видно все настільки погано з інструкторами, що доводиться залучати військових пенсіонерів попрацювати на громадських засадах", - пише видання.

Зазначимо, що буквально минулої п'ятниці голова білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що на території РБ "російські підрозділи навчаються п'ятьмастами білоруськими офіцерами".

Як повідомлялось, моніторингові групи зафіксували активність російських гелікоптерів у Білорусі. Деякі приземлилися ближче до кордонів з Україною.

Нагадаємо, а територію Білорусі продовжують перекидати підрозділи Збройних сил РФ, які переважно складаються з так званих частково мобілізованих. Проте серед них спостерігається масовий спалах захворюваності.

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