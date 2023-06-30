Все йде за планом? РФ посилює Азовський район кораблями Чорноморського флоту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center .

За наявною інформацією, для посилення контролю над Азовським регіоном РФ формує азовський військово-морський район у складі чорноморського флоту. Штаб буде розташовуватись у Маріуполі.

"Комплектуватиметься цей військово-морський район буде за рахунок кораблів чорноморського флоту та каспійської флотилії ВМФ Росії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, що наразі основні зусилля РФ в Азовській та Чорноморській операційних зонах зосереджені на удосконаленні систем протидиверсійної оборони пунктів базування сил флоту, а також на захисті корабельного складу ВМФ РФ.

Як повідомлялося, нещодавно Військово-морський флот Росії почав завдавати камуфляжу на свої кораблі, щоб захиститися від атак українських операторів дронів. У травні стало відомо, що Склад Чорноморського флоту РФ у 2023 році поповниться трьома малими ракетними катерами серії "Каракурт". Кожен із них може нести 8 крилатих ракет "Калібр".

Зазначимо, що з початку вторгнення Україна знищила 18 російських судів. Серед них великий десантний корабель, а також катери типу "Серна" та "Раптер".