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Все идет по плану? РФ усиливает Азовский район кораблями Черноморского флота

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Украина, Пятница 30 июня 2023 16:23
Все идет по плану? РФ усиливает Азовский район кораблями Черноморского флота Фото: РФ усиливает Азовский район кораблями Черноморского флота (иллюстрация/t me nexta live)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты создали азовский военно-морской район со штабом во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

По имеющейся информации, для усиления контроля над Азовским регионом РФ формирует Азовский военно-морской район в составе черноморского флота. Штаб будет располагаться в Мариуполе.

"Комплектоваться этот военно-морской район будет за счет кораблей черноморского флота и каспийской флотилии ВМФ России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас основные усилия РФ в Азовской и Черноморской операционных зонах сосредоточены на усовершенствовании систем противодиверсионной обороны пунктов базирования сил флота, а также на защите корабельного состава ВМФ РФ.

Как сообщалось, недавно Военно-морской флот России начал наносить камуфляж на свои корабли, чтобы защититься от атак украинских операторов дронов. В мае стало известно, что Состав Черноморского флота РФ в 2023 году пополнится тремя малыми ракетными катерами серии "Каракурт". Каждый них может нести 8 крылатых ракет "Калибр".

Отметим, что с начала вторжения Украина уничтожила 18 российских судов. Среди них большой десантный корабль, а также катера типа "Серна" и "Раптер".

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