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Росіяни маскують свої кораблі, щоб спантеличити українських військових

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П'ятниця 23 червня 2023 06:20
Росіяни маскують свої кораблі, щоб спантеличити українських військових Фото: Росія замасковує свої кораблі (telegram nexta live)
Автор: Максим Шушко

Військово-морський флот Росії почав наносити камуфляж на свої кораблі, щоб захиститися від атак українських операторів дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naval News.

Російські військові почали застосовувати оманливий камуфляж для своїх кораблів, зокрема нанесли фарбу на фрегат "Адмірал Ессен". Супутникові знімки підтверджують, що ніс і корма були перефарбовані.

Видання зазначає, що темна фарба, нанесена поверх рівномірної сірої схеми, має на меті ввести в оману українських операторів безпілотних морських дронів. Окупанти сподіваються, що завдяки оптичній ілюзії українські військові можуть неправильно оцінити розміри російського корабля.

Чорноморський флот РФ

"Адмірал Ессен" – один із фрегатів проєкту 11356Р, що знаходяться в Чорному морі. Такі кораблі відіграють значну роль у нападах Росії на Україну. Кожен із них може нести до 8 крилатих ракет типу "Калібр", якими окупанти обстрілюють територію України.

Вони є найбоєздатнішими військовими кораблями Чорноморського флоту РФ після того, як українські військові, 13 квітня 2022 року, успішно знищили крейсер "Москва".

Українські військові знищують російський флот

З початку вторгнення Україна знищила 18 російських суден. Серед них великий десантний корабель, а також катери типу "Серна" і "Раптер".

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