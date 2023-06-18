Йде підготовка. ЗСУ ще не розпочинали контрнаступ, - голова розвідки Естонії

Гросберг заявив, що ЗСУ здійснюють попередній етап наступальної операції, метою якого є виявлення слабких місць російської оборони.

"Очевидно, що ініціатива в руках ЗСУ, отже, вони самі обирають час, місце та засоби, якими вони мають намір атакувати підрозділи супротивника, наскільки це дозволять наступальні можливості України", - пояснив він.

Глава розвідки повідомив, що з військової точки зору безпідставними є твердження, що український наступ "затягується".

"Росія витратила дев'ять місяців на вибудовування оборонних рубежів... Згідно з відомою доктриною, для наступу в такій ситуації необхідна чисельна перевага три до одного в особовому складі та озброєнні. На жаль, українці нині такої переваги не мають. Співвідношення сил зараз приблизно один до одного", - розповів він.

З огляду на це він пояснив, що українці підходять до наступу більш методично, обережніше і спокійніше, щоб не йти на непотрібний ризик. На думку Гросберга, не варто чекати на активізацію наступу ВСУ в найближчі кілька днів.

Контрнаступ ЗСУ

У перші тижні літа українські війська посилили наступальні дії на сході та південному сході України. ЗСУ вдалося звільнити сім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Генштаб ЗСУ повідомив, що наступ Сил оборони України триває на трьох напрямках - Бердянському, Маріупольському та Бахмутському. Українські військові мають певні успіхи.

Як пише Reuters, військове керівництво України задіяло у контрнаступі 3 з 12 підготовлених бригад, у зв'язку з чим можна вважати, що основна битва ще попереду.

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