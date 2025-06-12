Сильний вітер та дощі: синоптик попередила про негоду на завтра
У п'ятницю, 13 червня, в Україні прогнозують нестійку погоду з дощами, сильним вітром та зниженням температури повітря. Але вже на вихідних погода почне змінюватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
"Температуру повітря загалом в Україні атмосфера знизить завтра до +8+14 градусів вночі, вдень таке собі, очікується +15+19 градусів, практично холодяка, хіба що на півдні та південному сході трохи вище", - повідомила Діденко.
За прогнозом, майже в усіх регіонах очікується сильний вітер північно-західного напрямку зі штормовими поривами до 20 м/с. Така швидкість може суттєво знижувати відчутну температуру.
Синоптик застерегла не залишати автомобілі під старими деревами та самим уникати тривалого перебування поруч із ними.
За її словами, завтра дощі пройдуть у північних, центральних областях та на Харківщині. В інших регіонах - без істотних опадів.
Погода в Києві
У столиці очікується дощ, потужний північно-західний вітер із поривами до 15–20 м/с і всього +16 +18 градусів.
Втім, Діденко обіцяє, що вже з вихідних температура повітря почне поступово зростати. Поки що без спеки, але із поверненням помірного, комфортного літнього тепла.
Вона підкреслила, що завтрашній день - це лише короткий холодний перепочинок, щоб українці ще більше цінували помірно-континентальне літо.
Нагадаємо, в Україні прогнозували різке похолодання, місцями температура знизиться до +10 градусів. Але холод затримається лише на один день.
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