Сильный ветер и дожди: синоптик предупредила о непогоде на завтра

В пятницу, 13 июня, в Украине прогнозируют неустойчивую погоду с дождями, сильным ветром и снижением температуры воздуха. Но уже на выходных погода начнет меняться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко .

Погода в Украине

"Температуру воздуха в целом в Украине атмосфера снизит завтра до +8+14 градусов ночью, днем такое себе, ожидается +15+19 градусов, практически холодяка, разве что на юге и юго-востоке немного выше", - сообщила Диденко.

По прогнозу, почти во всех регионах ожидается сильный ветер северо-западного направления со штормовыми порывами до 20 м/с. Такая скорость может существенно снижать ощутимую температуру.

Синоптик предостерегла не оставлять автомобили под старыми деревьями и самим избегать длительного пребывания рядом с ними.

По ее словам, завтра дожди пройдут в северных, центральных областях и Харьковщине. В других регионах - без существенных осадков.

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В столице ожидается дождь, мощный северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с и всего +16 +18 градусов.

Впрочем, Диденко обещает, что уже с выходных температура воздуха начнет постепенно расти. Пока без жары, но с возвращением умеренного, комфортного летнего тепла.

Она подчеркнула, что завтрашний день - это лишь короткая холодная передышка, чтобы украинцы еще больше ценили умеренно-континентальное лето.