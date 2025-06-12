Сильный ветер и дожди: синоптик предупредила о непогоде на завтра
В пятницу, 13 июня, в Украине прогнозируют неустойчивую погоду с дождями, сильным ветром и снижением температуры воздуха. Но уже на выходных погода начнет меняться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
"Температуру воздуха в целом в Украине атмосфера снизит завтра до +8+14 градусов ночью, днем такое себе, ожидается +15+19 градусов, практически холодяка, разве что на юге и юго-востоке немного выше", - сообщила Диденко.
По прогнозу, почти во всех регионах ожидается сильный ветер северо-западного направления со штормовыми порывами до 20 м/с. Такая скорость может существенно снижать ощутимую температуру.
Синоптик предостерегла не оставлять автомобили под старыми деревьями и самим избегать длительного пребывания рядом с ними.
По ее словам, завтра дожди пройдут в северных, центральных областях и Харьковщине. В других регионах - без существенных осадков.
Погода в Киеве
В столице ожидается дождь, мощный северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с и всего +16 +18 градусов.
Впрочем, Диденко обещает, что уже с выходных температура воздуха начнет постепенно расти. Пока без жары, но с возвращением умеренного, комфортного летнего тепла.
Она подчеркнула, что завтрашний день - это лишь короткая холодная передышка, чтобы украинцы еще больше ценили умеренно-континентальное лето.
Напомним, в Украине прогнозировали резкое похолодание, местами температура снизится до +10 градусов. Но холод задержится лишь на один день.
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